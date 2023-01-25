Доба на Донеччині: Вугледар під інтенсивними обстрілами. Напружена ситуація в Соледарській громаді. ФОТО

Ворог продовжує обстрілювати Донеччину.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на Волноваському напрямку під інтенсивними обстрілами Вугледар - пошкоджено 42 будинки. Також на території громади обстріляні Новоукраїнка та Богоявленка - пошкоджено 1 будинок, без жертв.

На Донецькому напрямку відбувалися поодинокі обстріли Мар'їнської громади та Авдіївки - у місті постраждали житлові будинки та садовий кооператив.

"На Горлівському напрямку внаслідок вчорашнього обстрілу Костянтинівки поранено 5 людей, пошкоджено 10 багатоповерхівок. У Бахмуті пошкоджені міськрада, Палац культури, Центр надання соціальних послуг та котельня. Напружена ситуація в Соледарській громаді: пошкоджено декілька приватних будинків у Парасковіївці та 2 у Васюківці. Інформація про постраждалих не надходила", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що на Лисичанському напрямку понад 20 прильотів зафіксовано в Торському і Зарічному Лиманської громади - без жертв.



