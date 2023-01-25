Наслідки обстрілів Херсона та області: пошкоджено будинки, навчальний заклад та поліклініку. ФОТО

Впродовж 24 січня 2023 року збройні сили РФ обстрілювали житлові квартали міста Херсона та населені пункти області. За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни.