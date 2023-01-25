Наслідки обстрілів Херсона та області: пошкоджено будинки, навчальний заклад та поліклініку. ФОТО
1 3731
Впродовж 24 січня 2023 року збройні сили РФ обстрілювали житлові квартали міста Херсона та населені пункти області. За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
За даними слідства, в одному з сіл Бериславського району внаслідок обстрілу загинув 34-річний місцевий мешканець.
За добу шість цивільних осіб отримало травми різного ступеня тяжкості.
"Уввечері ворог здійснив обстріл історичної частини м. Херсона. Пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад, пологовий будинок, поліклініку, автотранспорт, а також іноземне судно", - йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, ворожі війська завдали ракетних ударів, обстрілювали населені пункти з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.
Прокурори спільно зі слідчими поліції проводять необхідні слідчі дії.