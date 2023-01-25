НАБУ затримало мера Рені Плєхова на хабарі у $50 тис. ФОТОрепортаж

Міського голову одного з міст Одещини та депутата місцевої ради викрито на отриманні $50 тис. хабаря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

"Посадовці зажадали 100 тис. дол. США за "сприяння" у вирішенні питання про виділення земельної ділянки в оренду під складські приміщення. Під час одержання першого траншу їх викрили.



Слідчі дії тривають. Осіб затримують у порядку ст. 208. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру. Деталі – згодом", - йдеться в повідомленні.

За інформацією джерел, йдеться про міського голову міста Рені Ігоря Плєхова.

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