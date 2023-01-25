Споживання електроенергії та дефіцит потужності збільшилися через похолодання, - "Укренерго"

Споживання електроенергії збільшується через похолодання. Відповідно до значного збільшується і дефіцит потужності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

"Внаслідок російських ракетних та дронових атак пошкоджені електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа. Остання атака росіян 14 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком енергоблокам теплових електростанцій. Виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що до всіх обленерго доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби. Кожний обленерго у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту. Перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення.

За даними "Укренерго", за останню добу через артилерійські обстріли була пошкоджена енергетична інфраструктура в прифронтових районах на півдні та сході. Там, де військові надали дозвіл, тривають ремонтні роботи.

"Укренерго", виробники електроенергії та обленерго постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених атаками ворога. Однак після кожної наступної атаки росіян по енергетичній інфраструктурі відновлення стає все складнішим та триває довше.

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Нагадується також, що енергосистема України вже пережила 12 ракетних атак ворога та 14 ударів БПЛА по енергооб’єктах. Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі і перебувають під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС. Крім цього, на тимчасово окупованих територіях півдня також розташовані і більшість вітрових та сонячних електростанцій. Також зазначимо, що крім АЕС, решта електростанцій - це ключові регулюючі потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання у пікові ранкові та вечірні години, де наразі найбільший дефіцит.