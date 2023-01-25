Імітували розстріл цивільних та обкрадали будинки на Київщині: Нацполіція повідомила про підозру полоненому окупанту та його командиру. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Слідчі Нацполіції повідомили про підозру полоненому військовому РФ та його командиру, які імітували розстріл цивільних та обкрадали будинки на Київщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

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Поліцейські встановили, що у березі 2022 року єфрейтор збройних сил Російської Федерації, перебуваючи на посаді стрілка-розвідника 1 батальйону 104 полку 76 дивізії військової частини 32515, разом із командиром його відділення та іншими військовослужбовцями РФ зайшли на територію міста Ірпінь. Російські військові зайняли один із приватних будинків, де розгорнули штаб окупаційних військ.

На той момент їхнім завданням було супроводження військової техніки, яка рухалася лісовою дорогою у напрямку м. Ірпінь, та перевірка місцевих мешканців. Також росіяни почали розграбовувати вказаний будинок та інші обійстя, що розташовувалися поряд.

"В ході проведення так званої "зачистки", вказані військові проникли до одного з будинків, розташованого неподалік від їхнього штабу, та виявили в ньому двох місцевих жителів. Як розповів старший слідчий в особливо важливих справах управління організації розслідування злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Головного слідчого управління НПУ Володимир Гнасевич, під дулами автоматів окупанти обмежували пересування місцевих та наказали роздягнутися: "Військові РФ з мотивів нетерпимості до українського народу роздягнули їх били та допитували. Як з’ясувалося, це були охоронець і садівник, які працювали на території цього домоволодіння. В подальшому один із військовослужбовців приставив пістолет до голови потерпілого та здійснив декілька пострілів поряд з його вухом, імітуючи розстріл. Люди благали їх не чіпати, запевняли, що вони цивільні та не беруть жодної участі в бойових діях. На той момент військовослужбовці РФ вивели їх на вулицю, де продовжили бити, поваливши на землю, та імітували розстріл одного з потерпілих з автоматної черги, коли той лежав на землі".

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