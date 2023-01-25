На Миколаївщині зрадник, який допомагав окупантам продавати награбоване майно українців, намагався відкупитися від в’язниці, - СБУ. ФОТО
Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
Зловмисником є мешканець Снігурівки Миколаївської області, який після захоплення міста підтримав російських окупантів і допомагав їм продавати награбоване майно українців.
"Співробітники Служби безпеки затримали колаборанта у ході стабілізаційних заходів після звільнення Миколаївської області.
Утім, під час досудового розслідування фігурант запропонував гроші слідчому СБУ за "сприяння" в уникненні кримінальної відповідальності.
Після отримання "пропозиції" офіцер української спецслужби одразу доповів про це своєму керівництву", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, правоохоронці викрили фігуранта на спробі передачі першої частини неправомірної вигоди.
На підставі задокументованого факту колаборанту додатково повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).
Вирішується питання щодо передачі матеріалів провадження до суду.