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Внаслідок вчорашнього обстрілу смт Дворічна загинули двоє цивільних, сьогодні окупанти вдарили по Куп’янську, - прокуратура Харківщини. ФОТОрепортаж

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Російські загарбники вранці обстріляли з артилерії Куп’янськ на Харківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківщини.

"25 січня 2023 року близько 7:00 окупанти вкотре здійснили артилерійський обстріл м. Куп‘янськ. Зруйновано житлові будинки та магазин.

Протягом 24 січня російські військові обстрілювали смт Дворічна Куп‘янського району. Загинули двоє мирних мешканців: 82-річна жінка та 51-річний чоловік. Пошкоджено приватні домоволодіння", - йдеться в повідомленні.

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Внаслідок вчорашнього обстрілу смт Дворічна загинули двоє цивільних, сьогодні окупанти вдарили по Куп’янську, - прокуратура Харківщини 01
Внаслідок вчорашнього обстрілу смт Дворічна загинули двоє цивільних, сьогодні окупанти вдарили по Куп’янську, - прокуратура Харківщини 02
Внаслідок вчорашнього обстрілу смт Дворічна загинули двоє цивільних, сьогодні окупанти вдарили по Куп’янську, - прокуратура Харківщини 03
Внаслідок вчорашнього обстрілу смт Дворічна загинули двоє цивільних, сьогодні окупанти вдарили по Куп’янську, - прокуратура Харківщини 04
Внаслідок вчорашнього обстрілу смт Дворічна загинули двоє цивільних, сьогодні окупанти вдарили по Куп’янську, - прокуратура Харківщини 05
Внаслідок вчорашнього обстрілу смт Дворічна загинули двоє цивільних, сьогодні окупанти вдарили по Куп’янську, - прокуратура Харківщини 06
Внаслідок вчорашнього обстрілу смт Дворічна загинули двоє цивільних, сьогодні окупанти вдарили по Куп’янську, - прокуратура Харківщини 07

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