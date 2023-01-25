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На деокупованій території Куп’янщини виявлено чергову партію російських підручників. ФОТО

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На деокупованій території Куп’янщини виявлено чергову партію російських підручників. ФОТО
25 січня прокурорами Куп’янської окружної прокуратури Харківської області проведено огляд приміщення Петропавлівського ліцею. Під час огляду вилучено навчальну літературу країни-агресора для дошкільного та шкільного учбового навчання усього близько 500 примірників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Як зазначається, серед виявленого — підручники з російської мови та історії рф, а також з інших предметів.

Також виявлено організаційно-розпорядчі документи щодо організації роботи навчального закладу з окупаційною адміністрацією.

Російські підручники будуть долучені до кримінальних проваджень за фактами колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України) як речові докази.

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Огляд проводився спільно зі слідчими Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області.

На деокупованій території Куп’янщини виявлено чергову партію російських підручників 01
На деокупованій території Куп’янщини виявлено чергову партію російських підручників 02
На деокупованій території Куп’янщини виявлено чергову партію російських підручників 03
На деокупованій території Куп’янщини виявлено чергову партію російських підручників 04

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Топ коментарі

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Ну це вже "треш'', вони вже там ніби назавжди облаштовуються. Тільки українці з челюстємовними десятки років панькаємося!!!
  • lammer ya
    Як же квапились запустити на "прісаєдіньонних зємлях" конвеєр ідіотів.
  • Anders Steiberg
    Ну что, хороший костер из них получится.. )
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