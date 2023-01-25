На деокупованій території Куп’янщини виявлено чергову партію російських підручників. ФОТО
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25 січня прокурорами Куп’янської окружної прокуратури Харківської області проведено огляд приміщення Петропавлівського ліцею. Під час огляду вилучено навчальну літературу країни-агресора для дошкільного та шкільного учбового навчання усього близько 500 примірників.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Як зазначається, серед виявленого — підручники з російської мови та історії рф, а також з інших предметів.
Також виявлено організаційно-розпорядчі документи щодо організації роботи навчального закладу з окупаційною адміністрацією.
Російські підручники будуть долучені до кримінальних проваджень за фактами колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України) як речові докази.
Огляд проводився спільно зі слідчими Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області.