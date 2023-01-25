Leopard-2A6 є найкращим варіантом, який Німеччина могла поставити для ЗСУ, - ЗМІ. ІНФОГРАФІКА

Leopard 2A6 відрізняється від "попередника" непересічною вогневою міццю і точністю ведення вогню.

Про це повідомляє Defense Express, передає Цензор.НЕТ.

"Leopard 2A6 є найкращим варіантом, який Німеччина могла поставити для ЗСУ поза комерційними варіантами. Бо досі вважалось, що для України в рамках "танкової коаліції" збиратимуть хіба що Leopard 2A4 як найбільш поширену модель", - зазначає видання.

Модифікація Leopard 2A6 з’явилась у 2001 році та була створена на базі модифікації А5. Від свого "попередника" Leopard 2A6 відрізняється непересічною вогневою міццю і точністю ведення вогню, можливо навіть більшою аніж M1 Abrams, завдяки установці гармати Rh-120 L/55 з подовженим стволом. Для розуміння – на Leopard 2A5 стоїть гармата попередньої версії Rh-120 L/44, на M1 Abrams – її ліцензійна копія M256.

Водночас Leopard 2A5 відрізняється від Leopard 2A4 посиленим бронюванням, новоїю системою управління вогнем, заміною гідравлічних приводів на електричні та введенням командирської панорами. Такі вдосконалення "наростили" масу танка Leopard 2A5 до 62,5 тонн, на 7,5 тонн більше за Leopard 2A4.

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