Рашисти накрили масованим вогнем Берислав, двоє загиблих, троє поранених. ФОТО
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Російська армія масованим вогнем вкрила Берислав Херсонської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі ексглава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, посеред дня росіяни цілеспрямовано атакували місце масового скупчення людей. Ворожі снаряди влучили в місцевий продуктовий магазин, в якому були люди.
"Через російський обстріл загинули двоє людей. Троє місцевих жителів отримали поранення різного ступеня тяжкості. Їх госпіталізували до медзакладу, де лікарі надають їм необхідну допомогу", - повідомляє він.
Нагадаємо, вчора Ярослава Янушевича було звільнено з посади голови Херсонської ОВА.