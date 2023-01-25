Рашисти вдарили із "Градів" по Авдіївці, пошкоджені багатоповерхівки, - ОВА. ФОТОрепортаж

Ворог знову обстріляв Авдіївку на Донеччині. Пошкоджені численні багатоповерхівки.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Черговий обстріл Авдіївки - пошкоджені численні багатоповерхівки. Сьогодні вдень росіяни завдали чергового удару по житлових кварталах Авдіївки із Градів - місто потерпає від обстрілів щодня і вже фактично знищене вщент. Авдіївка вже дев'ятий рік залишається нашим форпостом на Донецькому напрямку, а з початку повномасштабного вторгнення перебуває під безупинним вогнем", - йдеться у повідомленні.

Кириленко нагадує, що це - одна з найгарячіших точок на фронті.

"Всі цивільні, не задіяні в роботі критичної інфраструктури, повинні покинути місто. Збережіть своє життя і здоров'я - евакуюйтесь!", - звертається він до мешканців міста.

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