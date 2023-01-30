Рятувальники ліквідовують наслідки ракетного удару по житловому будинку в Харкові, - ДСНС. ФОТОрепортаж

29 січня приблизно о 23:00 центральна частина Харкова знову була атакована російською ракетою (попередньо С300). Вона влучила у чотириповерховий житловий будинок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області у фейсбуці.

Повідомляється, що вибухом частково зруйновано його дах і верхній поверх. Виникла пожежа. Загинула літня жінка. Її чоловіка врятували , він та ще двоє мешканців зазнали поранень.

"До місця виклику були направлені 6 пожежних автоцистерн, 2 автодрабини, автомобіль першої допомоги та спеціальний аварійно-рятувальний автомобіль. На момент прибуття підрозділів ДСНС горів зруйнований дах будинку на площі біля 450 кв.м. Щоб дістатись до осередків горіння, вогнеборцям доводилось розбирати завали. На місці події працюють близько 40 чоловік особового складу ДСНС. О 23:38 пожежу вдалось локалізувати, а о 03: 18 повністю ліквідувати", - йдеться в повідомленні.

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