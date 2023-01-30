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Вночі окупанти обстріляли з важкої артилерії Нікопольщину, пошкоджено приватні будинки та електромережі. ФОТОрепортаж

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Нікопольщина знову потерпала від важкої артилерії ворога. Загроза артилерійського обстрілу тривала в районі майже 10 годин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

"Вчора пізно ввечері армія рф атакувала Червоногригорівську громаду. На щастя, люди неушкоджені.

В громаді потрощено два приватні будинки, гараж та господарську споруду, пошкоджено електромережі. Наразі обстеження територій триває", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, інші райони Дніпропетровщини протягом ночі ворожих атак не зазнали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти з важкої артилерії обстріляли Дніпропетровську область, - облрада

Вночі окупанти обстріляли з важкої артилерії Нікопольщину, пошкоджено приватні будинки та електромережі 01
Вночі окупанти обстріляли з важкої артилерії Нікопольщину, пошкоджено приватні будинки та електромережі 02
Вночі окупанти обстріляли з важкої артилерії Нікопольщину, пошкоджено приватні будинки та електромережі 03

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