Вночі окупанти обстріляли з важкої артилерії Нікопольщину, пошкоджено приватні будинки та електромережі. ФОТОрепортаж
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Нікопольщина знову потерпала від важкої артилерії ворога. Загроза артилерійського обстрілу тривала в районі майже 10 годин.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
"Вчора пізно ввечері армія рф атакувала Червоногригорівську громаду. На щастя, люди неушкоджені.
В громаді потрощено два приватні будинки, гараж та господарську споруду, пошкоджено електромережі. Наразі обстеження територій триває", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, інші райони Дніпропетровщини протягом ночі ворожих атак не зазнали.