Ворог вдарив ракетою по Харкову та обстрілює прикордоння області, - ОВА. ФОТОрепортаж

Вчора близько 23:00 ворог завдав по Харкову черговий ракетний удар. Попередньо з ЗРК С-300. Ракета влучила у 4-х поверховий житловий будинок в Київському районі. Зруйновані верхні поверхи та дах будинку, сталася масштабна пожежа.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на жаль, загинула літня жінка. Ще 3 мешканців будинку отримали поранення. О 3:20 пожежу було ліквідовано. Рятувальні роботи на місці ще тривають.

Також Синєгубов інформує, що протягом минулої доби ворог обстрілював прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області. Під вогнем ворога були Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілеча, Дворічна та інші міста і села. Пошкоджено приватні будинки, магазини, господарчі споруди.

За інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, у Куп'янську внаслідок ворожого обстрілу поранення отримав 41-річний чоловік. Його стан середньої тяжкості.

"На лінії зіткнення тривають бойові дії. Наші захисники продовжують давати відсіч російським окупантам. Віримо в ЗСУ та підтримуємо наших героїв. Україна переможе!", - резмує очільник регіону.

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