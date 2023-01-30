Внаслідок обстрілу Часового Яру поранено 1 особу, росіяни били по Вугледару, Костянтинівці та Соледарській громаді, - ОВА. ФОТОрепортаж

Російські загарбники не припиняють обстріли Донеччині, поранено 1 особу та пошкоджено будинки.

Про це у Telegram повідомив глава ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"На Волноваському напрямку під обстрілами Вугледар, Новоукраїнка та Пречистівка - ніхто не постраждав.



На Донецькому напрямку Курахове зазнало 5 обстрілів - пошкоджено 5 приватних будинків. Поодинокі обстріли зафіксовано в Авдіївці та Мар'їнській громаді - без жертв.



На Горлівському напрямку 1 людина поранена у Часовому Яру - росіяни поцілили поблизу дитсадка та на територію підприємства. Також напередодні зранку росіяни обстріляли промзону в Костянтинівці. У Соледарській громаді пошкоджено 2 будинки у Васюківці та декілька будинків у Парасковіївці - інформація про постраждалих не надходила.



На Лисичанському напрямку зафіксовано 2 прильоти по Торському Лиманської громади, під вогнем - околиці Сіверської та Званівської громад, без жертв", - ідеться в повідомленні.

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