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Затримано російського агента, який коригував ракетні удари по Харкову, - СБУ. ФОТО

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Служба безпеки викрила ще одного російського агента у Харкові.

Про це Служба безпеки України повідомляє в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, зловмисник збирав інформацію про місця базування та маршрути переміщення підрозділів ЗСУ на території міста. Отримані відомості надсилав російським окупантам у вигляді електронних координат та відміток на карті через месенджер "Телеграм".

Розвідувальна інформація потрібна була загарбникам для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по обласному центру.

"Співробітники СБУ затримали російського агента поблизу міського об’єкта критичної інфраструктури на спробі чергового збору закритих даних для агресора.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився безробітний місцевий житель, якого представник рф залучив до протиправної діяльності у листопаді минулого року.

Для виконання завдань ворога агент обходив територію міста і приховано спостерігав за підрозділами українських захисників, а також фіксував їхні локації", - йдеться в повідомленні.

Під час слідчих дій у зловмисника виявлено смартфон із доказами листування з агресором.

Наразі слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ).

Суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Затриманому загрожує покарання до 12 років ув’язнення.

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Затримано російського агента, який коригував ракетні удари по Харкову, - СБУ 01
Затримано російського агента, який коригував ракетні удари по Харкову, - СБУ 02

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Топ коментарі

  • Beta Human
    В Другу Світову з ним ніхто б не панькався, - ні британці, ні німці, ні савєти.
  • vuiko dobrui
    значно приємніше було б читати "ліквідовано ..." !!! на гіляку кацапа !!!
  • 5 копійок
    Ще і курку наколов на плечі.
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