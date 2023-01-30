Направлено в суд обвинувальний акт щодо командира загону Нацгвардії РФ по Чеченській Республіці, який взяв у заручники та допитував неповнолітнього на Київщині. ФОТО

Ювенальні прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт в порядку спеціального досудового розслідування стосовно командира мобільного загону особливого призначення Управління Федеральної служби військ Національної гвардії РФ по Чеченській Республіці за фактом взяття у заручники та застосування тортур до цивільного населення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений під час тимчасової окупації смт Бабинці Бучанського району Київської області разом зі співслужбовцями в одному з будинків проводив незаконний допит неповнолітнього хлопця.

Як зазначається, погрожуючи потерпілому зброєю, він вимагав повідомити про місцеперебування військовослужбовців ЗСУ та представників тероборони.

"Обвинувачений змусив неповнолітнього вийти з будинку на вулицю, де, за його наказом, військовослужбовці РФ схопили хлопця. Вони приставили до горла ніж та, погрожуючи вогнепальною зброєю, продовжили допит", - йдеться у повідомленні.

Після цього посадили хлопця в броньований автомобіль і возили по населеному пункту, вимагаючи надати інформацію про ЗСУ.

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Досудове розслідування - ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.