8 та 10 років проведуть за ґратами двоє зрадників, які "зливали" ворогу дані про місця дислокації ЗСУ на Донеччині, - Офіс генпрокурора. ФОТО

За публічного обвинувачення Донецької обласної прокуратури судом ухвалено вирок мешканцю м. Краматорська за сприяння діяльності терористичної організації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, його засуджено до 10 років позбавлення волі.

Прокурором у суді доведено, що з 24 лютого по 10 березня 2022 року чоловік неодноразово передавав своєму вітчиму - учаснику НЗФ "100 ОМСБр ДНР" текстові повідомлення.

"Вони містили дані про місця дислокації військовослужбовців, техніки та блокпостів Збройних Сил України на території м. Краматорська і Краматорського району. Результати спостережень він надсилав представнику держави-агресора з телефону через месенджер", - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування здійснювалось ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

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За даними СБУ, до 10 років за ґратами проведуть два російські агенти, які "зливали" позиції ЗСУ на Донеччині.

У ході слідчо-оперативних дій зібрано беззаперечні докази вини ще двох ворожих поплічників.

"Зловмисники збирали для агресора розвіддані про дислокацію та переміщення підрозділів Сил оборони у прифронтових районах Донецької області. Насамперед їх цікавили позиції українських захисників у Слов’янську і Краматорську. Крім цього, вони передавали ворогу місця розташування та інформацію про технічний стан об’єктів критичної інфраструктури регіону. Отримані відомості російські окупанти використовували для проведення прицільних ракетних ударів по українських містах", - йдеться у повідомлені.

Як зазначається, співробітники СБУ затримали обох зловмисників у березні та жовтні минулого року під час контрдиверсійних заходів на Донеччині.

За матеріалами української спецслужби суд призначив їм покарання - 8 та 10 років ув’язнення відповідно.

За даними СБУ, серед засуджених - місцевий житель, який здійснював фото-, відеофіксацію переміщення військової техніки ЗСУ.

Розвідувальну інформацію передавав через анонімні месенджери своєму вітчиму, який перебував у лавах окупаційних угруповань і співпрацював зі спецслужбами рф.

Ще один злочинець - направляв "звіти" про базування українських військ у спеціально створений агресором чат-бот "народної міліції днр". Для конспірації зловмисник зареєструвався у месенджері під жіночим ім’ям.

На підставі зібраних доказів суд визнав фігурантів винними за двома статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації);

- ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до Законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).



