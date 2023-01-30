8 та 10 років проведуть за ґратами двоє зрадників, які "зливали" ворогу дані про місця дислокації ЗСУ на Донеччині, - Офіс генпрокурора. ФОТО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Як зазначається, його засуджено до 10 років позбавлення волі.
Прокурором у суді доведено, що з 24 лютого по 10 березня 2022 року чоловік неодноразово передавав своєму вітчиму - учаснику НЗФ "100 ОМСБр ДНР" текстові повідомлення.
"Вони містили дані про місця дислокації військовослужбовців, техніки та блокпостів Збройних Сил України на території м. Краматорська і Краматорського району. Результати спостережень він надсилав представнику держави-агресора з телефону через месенджер", - йдеться у повідомленні.
Досудове розслідування здійснювалось ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.
За даними СБУ, до 10 років за ґратами проведуть два російські агенти, які "зливали" позиції ЗСУ на Донеччині.
У ході слідчо-оперативних дій зібрано беззаперечні докази вини ще двох ворожих поплічників.
"Зловмисники збирали для агресора розвіддані про дислокацію та переміщення підрозділів Сил оборони у прифронтових районах Донецької області. Насамперед їх цікавили позиції українських захисників у Слов’янську і Краматорську. Крім цього, вони передавали ворогу місця розташування та інформацію про технічний стан об’єктів критичної інфраструктури регіону. Отримані відомості російські окупанти використовували для проведення прицільних ракетних ударів по українських містах", - йдеться у повідомлені.
Як зазначається, співробітники СБУ затримали обох зловмисників у березні та жовтні минулого року під час контрдиверсійних заходів на Донеччині.
За матеріалами української спецслужби суд призначив їм покарання - 8 та 10 років ув’язнення відповідно.
За даними СБУ, серед засуджених - місцевий житель, який здійснював фото-, відеофіксацію переміщення військової техніки ЗСУ.
Розвідувальну інформацію передавав через анонімні месенджери своєму вітчиму, який перебував у лавах окупаційних угруповань і співпрацював зі спецслужбами рф.
Ще один злочинець - направляв "звіти" про базування українських військ у спеціально створений агресором чат-бот "народної міліції днр". Для конспірації зловмисник зареєструвався у месенджері під жіночим ім’ям.
На підставі зібраних доказів суд визнав фігурантів винними за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації);
- ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до Законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).