За тиждень із портів Великої Одеси вийшли 18 суден із 664 тис. тонн продовольства. ФОТО

У межах "Зернової ініціативи" за тиждень 18 суден експортували 664 тисячі тонн продовольства з портів Великої Одеси. Це на третину менше обсягів експорту за позаминулий тиждень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство інфраструктури України у фейсбуці.

Зокрема, 60 тисяч тонн пшениці відправлено до Кенії, 56 тисяч тонн – до Бангладешу, 60 тисяч тонн української олії – до Індії.

"Зберігається критично низький показник виходу суден з портів – 2,5 судна на добу. Це показник, який був ще на початку роботи "Зернової ініціативи", коли обсяги експорту були незначні. Водночас кількість суден, які проходять інспекцію в Босфорі і отримують дозвіл рухатися під завантаження в українські порти, також не перевищує 3-х суден на добу", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, у Босфорі російська сторона в СКЦ продовжує блокувати реалізацію ініціативи та штучно збільшувати чергу із суден.

Станом на сьогодні 117 суден очікують на проведення інспекції в територіальних водах Туреччини (92 – на захід в порти під завантаження, а 25 – вже з агропродукцією). За минулий тиждень відбулося тільки 20 інспекцій за мінімально необхідних 84.

Гальмується також реєстрація суден для участі в ініціативі: з понад 80 заявлених суден щоденно росіяни без пояснення причин реєструють в середньому тільки 2-3 судна.

Наразі в портах Великої Одеси під обробкою 21 судно. На них завантажують майже 1 мільйон тонн української агропродукції. По "зерновому коридору" рухаються тільки 3 судна під завантаження.

Повідомляється також, що з 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 687 суден, які експортували 18,9 мільйонів тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки. За умови стабільного функціонування "зернового коридору" цей показник мав би становити понад 28 мільйонів тонн.

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