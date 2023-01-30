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Прем’єрка Естонії Каллас плела маскувальні сітки для ЗСУ: "Кожен може допомогти Україні перемогти". ВІДЕО+ФОТО

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Прем’єрка Естонії Кая Каллас плела маскувальні сітки для українських захисників.

Про це вона повідомила у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Доброта естонського народу в його підтримці Україна стала справді зворушливою. Жінки з міста Сауе - одні з багатьох по всій Естонії, які регулярно збираються, щоб зробити маскувальні сітки для захисників України. Вони люб'язно навчили мене своєму ремеслу. Кожен може допомогти Україні перемогти", - зазначила вона.

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Прем’єрка Естонії Каллас плела маскувальні сітки для ЗСУ: Кожен може допомогти Україні перемогти 01
Прем’єрка Естонії Каллас плела маскувальні сітки для ЗСУ: Кожен може допомогти Україні перемогти 02

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Топ коментарі

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    А ви можете уявити щоб таке робив наш прем'єр?
  • Нина Лабунская
    Зате Наш колишній прем'єр гончарук взагалі на самокаті катався по кабінетах... Правда це єдине, чим він запам'ятався...не рахуючи збитковості його "керівництва" для України...
  • Александр Алекс de6e56ae
    Гарна жінка! До речі, подруга ще однієї симпатичної прем'єрки Санни Марін. А тепер порівняйте зі старими маразматичними уйобіщами з Кремля - путіним, лавровим, шойгу та іншими дегенератами. Прогресивне майбутнє проти потворного минулого
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