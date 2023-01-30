Прем’єрка Естонії Каллас плела маскувальні сітки для ЗСУ: "Кожен може допомогти Україні перемогти". ВІДЕО+ФОТО
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Прем’єрка Естонії Кая Каллас плела маскувальні сітки для українських захисників.
Про це вона повідомила у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Доброта естонського народу в його підтримці Україна стала справді зворушливою. Жінки з міста Сауе - одні з багатьох по всій Естонії, які регулярно збираються, щоб зробити маскувальні сітки для захисників України. Вони люб'язно навчили мене своєму ремеслу. Кожен може допомогти Україні перемогти", - зазначила вона.