Двом ексофіцерам ВМС ЗСУ повідомлено про підозри у держзраді та дезертирстві, - Офіс генпрокурора. ФОТО

За процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону та Білгород-Дністровської спецпрокуратури у військовій та оборонній сфері заочно повідомлено про підозру двом ексофіцерам ВМС ЗСУ за фактами державної зради та дезертирства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, у 2014 році під час тимчасової окупації території АР Крим та м. Севастополя внаслідок збройної агресії РФ колишні офіцери не з’явилися на службу в пункт постійної дислокації на материковій частині України.

"Зрадивши військовій присязі на вірність українському народові, вони перейшли на бік ворога. Підозрювані відмовились виконувати обов'язки несення військової служби у Збройних Силах України. З 2014 року і дотепер вони проходять військову службу у складі збройних сил РФ в федеральній бюджетній установі "міжнародний протимінний центр збройних сил РФ", - йдеться у повідомленні.

Наразі вживаються заходи щодо ініціювання питання про здійснення досудового розслідування у кримінальних провадженнях в порядку спеціального досудового розслідування (in absentia).

Досудове розслідування - ДБР, розташоване в м. Миколаєві.

Також читайте: Екскерівника Херсонського СІЗО та його заступника судитимуть за держзраду, - ДБР