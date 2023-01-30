Двом ексофіцерам ВМС ЗСУ повідомлено про підозри у держзраді та дезертирстві, - Офіс генпрокурора. ФОТО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
За даними слідства, у 2014 році під час тимчасової окупації території АР Крим та м. Севастополя внаслідок збройної агресії РФ колишні офіцери не з’явилися на службу в пункт постійної дислокації на материковій частині України.
"Зрадивши військовій присязі на вірність українському народові, вони перейшли на бік ворога. Підозрювані відмовились виконувати обов'язки несення військової служби у Збройних Силах України. З 2014 року і дотепер вони проходять військову службу у складі збройних сил РФ в федеральній бюджетній установі "міжнародний протимінний центр збройних сил РФ", - йдеться у повідомленні.
Наразі вживаються заходи щодо ініціювання питання про здійснення досудового розслідування у кримінальних провадженнях в порядку спеціального досудового розслідування (in absentia).
Досудове розслідування - ДБР, розташоване в м. Миколаєві.