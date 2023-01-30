На Херсонщині ексгумували тіло місцевої мешканки, розстріляної у спину військовими РФ. ФОТО

Прокурори Херсонської обласної прокуратури спільно зі слідчими поліції та криміналістами провели ексгумацію та огляд тіла мирної мешканки Станіславської територіальної громади Херсонської області.

Про це в телеграмі повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.



За даними слідства, у березні 2022 року під час окупації села Широка Балка військовий армії РФ розстріляв жінку на одній із вулиць за її проукраїнську позицію та незгоду з діями окупантів. Він відкрив вогонь із автоматичної зброї у спину місцевої мешканки.



Від вогнепальних поранень жінка загинула на місці. Пізніше її поховали односельці у садочку.



Наразі тіло цивільної спрямовано для проведення відповідних експертних досліджень.



Триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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