На Херсонщині ексгумували тіло місцевої мешканки, розстріляної у спину військовими РФ. ФОТО
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Прокурори Херсонської обласної прокуратури спільно зі слідчими поліції та криміналістами провели ексгумацію та огляд тіла мирної мешканки Станіславської територіальної громади Херсонської області.
Про це в телеграмі повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
За даними слідства, у березні 2022 року під час окупації села Широка Балка військовий армії РФ розстріляв жінку на одній із вулиць за її проукраїнську позицію та незгоду з діями окупантів. Він відкрив вогонь із автоматичної зброї у спину місцевої мешканки.
Від вогнепальних поранень жінка загинула на місці. Пізніше її поховали односельці у садочку.
Наразі тіло цивільної спрямовано для проведення відповідних експертних досліджень.
Триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).