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Затримано російського агента, який готував ракетний удар по електропідстанціях на заході України, - СБУ. ФОТОрепортаж

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Співробітники Служби безпеки викрили агента ФСБ в Тернопільській області. Поплічник агресора збирав інформацію про розміщення об’єктів критичної інфраструктури та особливості їхньої роботи на території західних регіонів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, насамперед його цікавили локації і технічні характеристики місцевих електропідстанцій.

"Отримані відомості він планував передати ворогу для підготовки і проведення серії прицільних ракетних ударів по українських об’єктах енергетики. Втім, співробітники СБУ завадили цим планам - своєчасно викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії і затримали на спробі передачі окупантам розвідданих з власного смартфона", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, зрадником виявився мешканець Кременецького району, якого російська спецслужба завербувала після початку повномасштабного вторгнення.

Затримано російського агента, який готував ракетний удар по електропідстанціях на заході України, - СБУ 01
Затримано російського агента, який готував ракетний удар по електропідстанціях на заході України, - СБУ 02
Затримано російського агента, який готував ракетний удар по електропідстанціях на заході України, - СБУ 03
Затримано російського агента, який готував ракетний удар по електропідстанціях на заході України, - СБУ 04

У поле зору агресора потрапив через свої прокремлівські погляди, які неодноразово оприлюднював через соцмережі.

За даними СБУ, для виконання ворожих завдань агент об’їжджав місцевість, встановлював місцезнаходження українських енергооб’єктів та фіксував їхні координати.

Як комунікацію з ФСБ використовував спеціально створений Телеграм-канал.

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Під час обшуку у зловмисника вилучено телефон із доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь країни-агресора.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Слідчо-оперативні дії проводили кіберфахівці та слідчі СБУ Тернопільської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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Топ коментарі

  • Ігор Тумак 861d690f
    Прихожанин почаївської лаври
  • Юрій Ан 612fed4e
    Дуже дивно, що затримали.
    Перебував пару тижнів у Тернопільській області.
    Повз хату регулярно, кожні 30 хвилин снував ********** форд.
    Куди не піду, скрізь його бачу.
    Окружна, центральна, воєнкомат, вокзал, електростанція.
    Через пару днів я не витримав, підійшов до патруля та звернув увагу.
    І що ви думаєте.
    Через деякий час вони мені повідомили, що все в ажурі, в нього паспорт України і авто не крадене.
    Тобто, агент має мати при собі військовий квиток РФ та іздити на краденому авто, що б його затримали.
  • Tommy Lee
    Вам мабуть не відомо скільки у Львові живе кацапні -- нащадків нквд-истів? В Тернополі те саме. Приїхали в кацапському обозі після 1939р.
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