"До останнього відводив літак від житлових будівель": 27 січня на Донеччині загинув український пілот Данило Мурашко. ФОТО

Під час виконання бойового завдання у складі пари 27 січня 2023 року загинув український пілот майор Данило Мурашко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 299 бригади тактичної авіації ім. генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова.

Як зазначається, літак Мурашка був підбитий ворожим винищувачем.

"Побачивши поблизу населений пункт Шабельківка (селище міського типу Донецької області, підпорядковане Краматорській міській раді. - Ред.), пілот не зважаючи на малу висоту польоту, до останньої секунди намагався відвести літак від житлових будівель. В зв’язку з цим втратив висоту, не зміг безпечно катапультуватися та загинув смертю Героя.

За виявлені у захисті державних інтересів особисті мужність і відвагу, зміцнення обороноздатності та безпеки України майор Мурашко Данило Геннадійович командуванням військової частини представлений до присвоєння звання "Герой України" (посмертно)", - йдеться у повідомленні.

Мурашко з першого дня повномасштабної збройної агресії Російської Федерації сумлінно та мужньо виконував усі поставлені бойові завдання, проявляв при цьому героїчну відданість військовій справі, патріотизм та бездоганне служіння Українському народу, був відданим товаришем та яскравим прикладом для військовослужбовців нашої частини.

З 24 лютого 2022 року по 27 січня 2023 року він здійснив 141 бойовий виліт. В складних умовах протидії протиповітряних засобів та винищувачів противника знищив близько 70 одиниць броньованої техніки, понад 80 автотранспортних засобів, приблизно 30 автоцистерн паливно-мастильних матеріалів, близько 600 особин живої сили противника. Завдяки умілим діям неодноразово здійснював вивід авіаційної техніки з під авіаційних та ракетних ударів противника.

За видатні досягнення у боротьбі з ворогом нагороджений орденами Богдана Хмельницького всіх трьох ступенів.