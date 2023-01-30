Оголошено збір коштів на комплекс БПЛА "Посейдон" для артилеристів 43-ї бригади. ФОТО

Народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар оголосила збір коштів на комплекс БПЛА "Посейдон" для артилеристів 43-ї бригади, яка дислокується на Київщині.

Вартість комплексу із трьох безпілотників та станції управління 340 тисяч євро, половину з них сплатить Фонд Порошенка. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Європейської солідарності".

"Я не сприймаю фразу: треба вмирати за Україну. За Україну треба жити і вбивати її ворогів. І тому ми взялися за дуже амбітну справу - зібрати половину коштів на унікальний комплекс безпілотників "Посейдон", який є очима для нашої української артилерії. Комплекс - це система управління і три "пташки". Він коштує 340 тисяч євро. Ми збираємо 170 тисяч, другу половину коштів оплачує Петро Порошенко", - пояснює Сюмар.

"Безпілотники - це найнеобхідніша річ в сучасній війні. Бо вони дають можливість бачити цілі і дають можливості їх вражати, без безпосередньої участі людини. Ми хочемо купити найкращий безпілотний комплекс "Посейдон" для артилеристів 43-ї бригади. До речі, "Посейдон" цілком може бути і ударним, тобто нести вибухівку і знищувати ворога", - написала Сюмар у Facebook.

"43-я бригада - це хлопці, які разом з 72-ю бригадою розбили і врешті витіснили росіян з-під Києва. І столиця повернулася до життя. До нормального життя має повернутися вся Україна! Зараз 43-я на Донбасі. Але ніхто не має сумніву - якщо ми не розіб’ємо росіян там, вони знову прийдуть сюди. Вони підуть так далеко, як ми їм дозволимо. Але ми - не дозволимо. Ми будемо справжнім тилом. Ми будемо донатити, волонтерити і купувати для ЗСУ те, що дає можливість вбивати ворога. Якомога більше ворогів", - наголошує Сюмар.

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"Допоможіть нам зібрати на комплекс "Посейдон", а ми потім покажемо відео, як за допомогою "Посейдонів" наші хлопці знищують техніку ворога!", - пише депутатка.

"5169330530160180 - картка БФ "Надійний тил" у ПриватБанку. Це цільовий збір лише під "Посейдони". Ми прозвітуємо про кожну копійку. Давайте разом зробимо так, аби швидше закінчити цю війну. Артилерія + "Посейдони" - це формула нашого успіху", - переконана Сюмар.