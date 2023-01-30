Петиція щодо позбавлення Бойка звання Героя: Шмигаль не знайшов обґрунтованих підстав, - ЧЕСНО. ДОКУМЕНТ

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль не знайшов достатньо підстав для застосування персональних санкцій щодо одного з лідерів забороненої проросійської партії ОПЗЖ Юрія Бойка.

Про це йдеться у відповіді Офісу президента на запит Руху ЧЕСНО, інформує Цензор.НЕТ.

Нагадається, петиція про негайне позбавлення фігуранта Реєстру держзрадників Юрія Бойка звання "Героя України", яку подав лейтенант ЗСУ Андрій Гайдай, зібрала понад 26 тисяч голосів українців.

Президент 9 грудня звернувся до очільника Уряду Дениса Шмигаля з проханням проаналізувати наявність обґрунтованих підстав для застосування персональних обмежувальних заходів щодо Бойка. Майже за місяць Денис Шмигаль надіслав відповідь Володимиру Зеленському про те, що наразі недостатньо підстав для застосування санкцій щодо Юрія Бойка.

Юрій Бойко вже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 26 лютого, включався в ефірі головного пропагандиста Кремля Володимира Соловйова. Разом з пропагандистом іронізував над трагічною ситуацією в країні та поданням інформації українськими ЗМІ.

Зазначимо, що у Верховній Раді проголосовано за основу законопроєкт №6163 авторства понад 40 нардепів від усіх фракцій та груп (окрім екс-ОПЗЖ), який передбачає запровадження механізму про позбавлення держнагород у осіб, що публічно підтримали анексію Криму, виправдовують окупацію українських територій, публічно заперечують збройну агресію Росії проти України, популяризують керівництво держави-агресора тощо.

Також повідомлялось, що у Верховній Раді ІХ скликання є троє нардепів, які мають звання Героя України: один із лідерів забороненої проросійської ОПЗЖ Юрій Бойко та двоє бойових військових - екскомандувач Десантно-штурмових військ ЗСУ, перший заступник голови Комітету ВРУ з нацбезпеки і оборони, генерал-лейтенант Михайло Забродський ("Європейська солідарність") та екскомандир 5-ї БТГ 81-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ Ігор Герасименко ("Слуга народу").

Звання Героя Бойку присвоїв Леонід Кучма у 2004 році, коли той очолював НАК "Нафтогаз" і домовився про газові заборгованості перед Росією та Туркменістаном.

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Улітку 2004 року Кучма відзначив Бойка орденом "Держава" та присвоїв звання Героя України. В указі це сформульовано так: "за визначні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку паливно-енергетичного комплексу, багаторічну самовіддану працю".