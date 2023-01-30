Курахове під обстрілом, поранено 1 людину, - ОВА. ФОТОрепортаж

Курахове на Донеччині знову під обстрілом - поранено 1 людину.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вдень росіяни поцілили у житловий квартал - пошкоджено 5-поверхівку, 2-поверхівку та 3 приватні будинки. Курахове майже щодня потерпає від ворожих обстрілів - росіяни цілеспрямовано нищать місто і вбивають цивільних. За кожен свій злочин вони неодмінно понесуть справедливу кару!", - йдеться у повідомленні.

















Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок обстрілу Часового Яру поранено 1 особу, росіяни били по Вугледару, Костянтинівці та Соледарській громаді, - ОВА. ФОТОрепортаж