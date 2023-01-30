США відправили в Україну 60 БМП Bradley. ФОТО

Сполучені Штати направили партію з 60 бойових машин піхоти Bradley до України.

Про це повідомило Транспортне командування збройних сил США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Вантаж, включаючи понад 60 Bradley, минулого тижня покинув Північний Чарлстон, Південна Кароліна, вони нададуть українським силам додаткові наступальні та оборонні можливості", - йдеться у повідомленні.







Зазначається, що транспортне командування збройних сил США доставило в Україну першу партію бойових транспортних засобів Bradley в рамках пакету військової допомоги у розмірі 2,85 мільярда доларів, що було оголошено раніше в січні.

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Загалом, згідно з повідомленнями Пентагону, Україна отримає у розпорядження ЗСУ 109 одиниць таких БМП.