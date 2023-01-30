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США відправили в Україну 60 БМП Bradley. ФОТО

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Сполучені Штати направили партію з 60 бойових машин піхоти Bradley до України.

Про це повідомило Транспортне командування збройних сил США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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"Вантаж, включаючи понад 60 Bradley, минулого тижня покинув Північний Чарлстон, Південна Кароліна, вони нададуть українським силам додаткові наступальні та оборонні можливості", - йдеться у повідомленні.

США відправили в Україну 60 БМП Bradley 02
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Зазначається, що транспортне командування збройних сил США доставило в Україну першу партію бойових транспортних засобів Bradley в рамках пакету військової допомоги у розмірі 2,85 мільярда доларів, що було оголошено раніше в січні.

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Загалом, згідно з повідомленнями Пентагону, Україна отримає у розпорядження ЗСУ 109 одиниць таких БМП.

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Топ коментарі

  • Алекс Мышкевич
    дякуємо Америка !!!!!
  • Йцу Кенг 07b0c614
    IanMatveev @ian_matveev 2 ч
    Противотанковый дрон ВСУ!
  • три - пятнадцать
    сподіваюсь вже в хаті.
    ніхто наперед такі новини не дає.
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