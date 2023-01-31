Зеленський нагородив прем’єр-міністра Данії Фредеріксен орденом княгині Ольги. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський нагородив прем’єр-міністра Данії Метте Фредеріксен орденом княгині Ольги I ступеня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Для мене, безумовно, висока честь, реалізувати сьогодні ще одне важливе рішення, рішення відзначити пані прем'єр-міністра державною нагородою - орденом княгині Ольги I ступеня", - зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що ця нагорода символізує те, що Україна завжди буде вдячна Данії й особисто Метте Фредеріксен та її команді за підтримку у боротьбі України з російською агресією.

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