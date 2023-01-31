Рашисти завдали удару по Мирівській громаді на Нікопольщині, є пошкодження, - облрада. ФОТО
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Вночі армія РФ завдала удару по Мирівській громаді у Нікопольському районі Дніпропетровщини. Ворог бив із важкої артилерії, випустивши близько десяти снарядів.
Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, як наслідок - три приватні житлові будинки пошкоджено, також зачепило дві господарські споруди і лінії електропередач. Обстеження територій обстрілу триває. Люди неушкоджені.
"В інших районах області протягом ночі було тихо. Відключення електроенергії тривають за встановленими графіками вимкнень", - йдеться у повідомленні.