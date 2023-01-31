Рашисти завдали удару по Мирівській громаді на Нікопольщині, є пошкодження, - облрада. ФОТО

Вночі армія РФ завдала удару по Мирівській громаді у Нікопольському районі Дніпропетровщини. Ворог бив із важкої артилерії, випустивши близько десяти снарядів.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, як наслідок - три приватні житлові будинки пошкоджено, також зачепило дві господарські споруди і лінії електропередач. Обстеження територій обстрілу триває. Люди неушкоджені.

"В інших районах області протягом ночі було тихо. Відключення електроенергії тривають за встановленими графіками вимкнень", - йдеться у повідомленні.







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