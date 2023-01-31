Повідомлено про підозру депутату ОПЗЖ, який за 6 тис. грн здав позиції ЗСУ в Сіверську, - Офіс Генпрокурора. ФОТО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
За даними слідства, у жовтні 2022 року депутат від забороненої в Україні партії "Опозиційна платформа - за життя" погодився співпрацювати з представником воєнізованого формування, що має відношення до Генерального штабу ЗС РФ.
Виконуючи вказівки окупантів, підозрюваний надсилав дані щодо місць розташування підрозділів ЗСУ у м. Сіверську, а після обстрілів міста уточнював результати прильотів.
"За свою "роботу" на державу-агресора він отримав "винагороду" у сумі близько 6000 грн. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави", - йдеться у повідомленні.
Досудове розслідування - ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.