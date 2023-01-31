Повідомлено про підозру депутату ОПЗЖ, який за 6 тис. грн здав позиції ЗСУ в Сіверську, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Керівником Донецької обласної прокуратури повідомлено про підозру депутату Сіверської міської ради Бахмутського району у колабораційній діяльності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, у жовтні 2022 року депутат від забороненої в Україні партії "Опозиційна платформа - за життя" погодився співпрацювати з представником воєнізованого формування, що має відношення до Генерального штабу ЗС РФ.

Виконуючи вказівки окупантів, підозрюваний надсилав дані щодо місць розташування підрозділів ЗСУ у м. Сіверську, а після обстрілів міста уточнював результати прильотів.

"За свою "роботу" на державу-агресора він отримав "винагороду" у сумі близько 6000 грн. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави", - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування - ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

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