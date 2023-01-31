Ніч на Донеччині: росіяни били по Вугледару, Авдіївці, Кураховому, поранень зазнали 3 особи, - ОВА. ФОТОрепортаж

Російські військові минулої доби обстріляли декілька громад Донецької області.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

На Волноваському напрямку 30 січня під ворожим вогнем опинилася Вугледарська громада. Росіяни 4 рази обстріляли Новоукраїнку, вели інтенсивний вогонь у Вугледарі. Інформація про постраждалих не надходила.

"На Донецькому напрямку напередодні вдень 1 людина поранена у Кураховому - у місті пошкоджено 2 багатоповерхівки та 3 приватні будинки. Вночі та вранці відбулися 2 артобстріли Авдіївки - без жертв.

На Горлівському напрямку росіяни завдали ракетного удару по Іванопіллю Костянтинівської громади - пошкоджено 3 приватні будинки. Ще 2 будинки пошкоджено на околицях Часового Яру. У Соледарській громаді напружена ситуація: пошкоджено 1 будинок у Васюківці та декілька будинків у Парасковіївці. У Торецьку росіяни поцілили у будівлю шахти - без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Всього за добу росіяни поранили 3 жителів Донеччини.

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