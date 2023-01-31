Ніч на Донеччині: росіяни били по Вугледару, Авдіївці, Кураховому, поранень зазнали 3 особи, - ОВА. ФОТОрепортаж
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
На Волноваському напрямку 30 січня під ворожим вогнем опинилася Вугледарська громада. Росіяни 4 рази обстріляли Новоукраїнку, вели інтенсивний вогонь у Вугледарі. Інформація про постраждалих не надходила.
"На Донецькому напрямку напередодні вдень 1 людина поранена у Кураховому - у місті пошкоджено 2 багатоповерхівки та 3 приватні будинки. Вночі та вранці відбулися 2 артобстріли Авдіївки - без жертв.
На Горлівському напрямку росіяни завдали ракетного удару по Іванопіллю Костянтинівської громади - пошкоджено 3 приватні будинки. Ще 2 будинки пошкоджено на околицях Часового Яру. У Соледарській громаді напружена ситуація: пошкоджено 1 будинок у Васюківці та декілька будинків у Парасковіївці. У Торецьку росіяни поцілили у будівлю шахти - без постраждалих", - йдеться в повідомленні.
Всього за добу росіяни поранили 3 жителів Донеччини.