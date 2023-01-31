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Напередодні візиту Путіна у Волгоград на в’їзді до міста поставили дорожні знаки з написом "Сталінград". ФОТО

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Напередодні візиту Путіна до Волгограда на в’їздах до міста дорожні знаки "Волгоград" тимчасово замінено на знаки "Сталінград".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Волгоградська місцева влада у 2013 році ухвалила рішення повертати місту назву Сталінград на десять днів на рік. Це відбувається зокрема 2 лютого - у День завершення Сталінградської битви.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков повідомив, що Путін відвідає Волгоград цього тижня.

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Напередодні візиту Путіна у Волгоград на в’їзді до міста поставили дорожні знаки з написом Сталінград 01
Напередодні візиту Путіна у Волгоград на в’їзді до міста поставили дорожні знаки з написом Сталінград 02

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Топ коментарі

  • Kucher
    Довбанутим не має спокою.
  • Серьога Харківський
    *********
  • Igor Uh e179719d
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