Напередодні візиту Путіна у Волгоград на в’їзді до міста поставили дорожні знаки з написом "Сталінград". ФОТО
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Напередодні візиту Путіна до Волгограда на в’їздах до міста дорожні знаки "Волгоград" тимчасово замінено на знаки "Сталінград".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
Волгоградська місцева влада у 2013 році ухвалила рішення повертати місту назву Сталінград на десять днів на рік. Це відбувається зокрема 2 лютого - у День завершення Сталінградської битви.
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков повідомив, що Путін відвідає Волгоград цього тижня.