Напередодні візиту Путіна у Волгоград на в’їзді до міста поставили дорожні знаки з написом "Сталінград". ФОТО

Напередодні візиту Путіна до Волгограда на в’їздах до міста дорожні знаки "Волгоград" тимчасово замінено на знаки "Сталінград".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Волгоградська місцева влада у 2013 році ухвалила рішення повертати місту назву Сталінград на десять днів на рік. Це відбувається зокрема 2 лютого - у День завершення Сталінградської битви.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков повідомив, що Путін відвідає Волгоград цього тижня.

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