Колишньому працівнику РАЕС оголошено про підозру за виправдовування російської агресії, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила колишнього працівника Рівненської атомної електростанції, який виправдовував дії російських загарбників. .

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку СБУ.

"Черговим прихильником рашистських звірств став колишній працівник РАЕС, який у забороненій соцмережі публічно глорифікував дії загарбників та поширював антиукраїнські наративи російських пропагандистів.

Як встановили слідчі СБУ регіону, зловмисник неодноразово висловлював підтримку т.зв. "ЛНР/ДНР" та дискредитував військовослужбовців України, які боронять нашу країну від загарбницьких дій РФ", - йдеться в повідомленні.

Підозрюваний у соціальних мережах висловлював своє захоплення діями Рамзана Кадирова та Дмитра Медведєва.У ході проведеного санкціонованого обшуку за місцем проживання прихильника "русского мира" було вилучено комп’ютерну техніку та мобільний телефон, які використовувались для поширення антиукраїнських матеріалів.

Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 436-2 КК України "Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників".

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