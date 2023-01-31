Із воїном "Азову" Ігорем Линдюком попрощалися у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Сьогодні, 31 січня, у Михайлівському золотоверхому монастирі в Києві попрощалися із загиблим військовослужбовцем Линдюком Ігорем Васильовичем (Єгерем).
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
За даними із відкритих джерел, старший лейтенант, командир бойової снайперської групи групи розвідки спеціального призначення ОЗСП "Азов" Ігор Линдюк 23.03.2022 під час виконання бойового завдання отримав поранення, несумісні з життям.
Линдюк нагороджений орденом "За мужність" III ступеня (посмертно).
ВІДЕО та ФОТО: Олег Богачук