Із воїном "Азову" Ігорем Линдюком попрощалися у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 31 січня, у Михайлівському золотоверхому монастирі в Києві попрощалися із загиблим військовослужбовцем Линдюком Ігорем Васильовичем (Єгерем).