СБУ затримала двох російських агентів, які здавали ФСБ позиції ЗСУ та вербували нових інформаторів. ФОТО

Двом чоловікам, які здавали ФСБ місця розташування складів з боєприпасами та бойові позиції ЗСУ, повідомлено про підозру у державній зраді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СБУ.

"Одним із них виявився мешканець Харківщини, якого на початку повномасштабного вторгнення завербував кадровий співробітник російської спецслужби. Невдовзі агент виїхав до Сумщини як внутрішньо переміщена особа та мобілізувався до лав ЗСУ, де проводив розвідувально-підривну діяльність проти України. Після військкомату його направили до навчального центру у Житомирській області", - йдеться в повідомленні.

Перебуваючи на території установи він збирав персональні дані інструкторів з бойової підготовки, а також приховано "вивчав" систему охорони військового об’єкта. Згодом мобілізованого передислокували у складі підрозділів українських військ на територію Донецької області.

На сході України його цікавили місця базування і маршрути переміщення бойових підрозділів ЗСУ в районах Слов’янська і Краматорська.

До злочинної діяльності він залучив свого земляка, який після 24 лютого минулого року разом з ним переїхав до Сум як внутрішньо переміщена особа, а згодом - до Одеської області. Погодившись на "пропозицію" російського агента, його поплічник отримав відповідний інструктаж і розпочав розвідувати місця базування підрозділів Сил оборони у причорноморському регіоні. Насамперед він намагався виявити склади з артилерійським озброєнням та боєприпасами українських військ.

Обидва зловмисники передавали зібрані відомості агресору через закриті канали зв’язку у вигляді електронних координат з детальним описом прилеглої місцевості. У "зоні особливої уваги" були колишні військові та жінки, які проживали у прифронтових районах на півдні та сході України.

Контррозвідники Служби безпеки затримали обох зрадників на спробах чергової передачі загарбнику закритих відомостей.

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