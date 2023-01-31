Наслідки обстрілу житлового масиву Бахмуту російськими окупантами. ФОТОрепортаж
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Російські окупанти вдарили артилерією по житловому масиву у Бахмуті.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
"31 січня 2023 року збройні сили РФ зі ствольної артилерії обстріляли житловий масив у м. Бахмуті. В результаті обстрілу загинули чоловік та 12-річний хлопчик. Поранення різного ступеню тяжкості отримали п'ять містян. Постраждалим надається кваліфікована медична допомога", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок обстрілу російськими окупантами пошкоджено будівлі магазинів і аптек та інші споруди. Наразі точна кількість постраждалих уточнюється.