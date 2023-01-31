Канадсько-українська фундація закупила 50 генераторів для Міністерства енергетики, 60 - для лікарень та 46 для сімей ветеранів. ФОТОрепортаж

Минулого тижня в Україну були доставлені додаткові спеціальні великі генератори на запит Міністерства енергетики.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таке обладнання бригади міністерства використовують у ремонті пошкодженої російськими ракетами енергосистеми.

"Пів сотні спеціальних електрогенераторів з легкими щоглами закуплено для того, щоб посилити спроможність ремонтних бригад в Україні. Поки російські терористичні війська продовжують знищувати енергетичну інфраструктуру, українські енергетики й в день, та вночі лагодять мережі", - каже головна Канадсько-української фундації (CUF) Віктор Гетьманчук.

Також 60 генераторів було придбано фундацією для українських лікарень. Розповсюдження генераторів відбувається зараз разом з громадською організацією "Ініціатива Е+". Працівники організації вже доставили генератори в лікарні, які найбільше потребують допомоги.

46 генераторів будуть доставлені родинам ветеранів війни за допомогою міжнародної гуманітарної організаціїGlobal Medic, яка співпрацює з фондом в напрямку доставляння продуктових наборів.

Придбання та доставка генераторів здійснюється в рамках роботи Комітету з питань гуманітарної допомоги, спільного проєкту Канадсько-Української Фундації (КУФ) та Конґресу Українців Канади (КУК).

З січня 2022 року по грудень 2022 гуманітарним об'єднанням було здійснено допомоги на суму $22,9 млн. канадських доларів. За даними Канадсько-Української Фундації, за цей час донорські перекази здійснили понад 40 тисяч канадців.





