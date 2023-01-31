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Перед заняттям посади Лієв надавав Міноборони пояснення щодо власної біографії та пройшов поліграф СБУ. ДОКУМЕНТ

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У мережі 31 січня 2023 року з’явилась інформація про те, що чиновник Міноборони Олександр Лієв підтримував "референдум" у 2014 році в Криму та закликав "почути Крим". Міноборони надало свої пояснення щодо призначення Олександра Лієва на роботу до оборонного міністерства.

Цензор.НЕТ  отримав відповідні документи Міноборони щодо призначення Олександра Лієва на посаду. 

Перед початком роботи в Міноборони Олександр Лієв надав відповіді на всі закиди, які офіційно зареєстровані у Міноборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лієв, який з літа відповідає за збройні контракти Міноборони, блокував доступ ЗСУ до наших маяків, закликав "почути Крим" і підтримував "референдум", - Шабунін

Зокрема, він детально відповів на всі висунені щодо нього звинувачення у 9 пунктах, в тому числі щодо блокування маяків у Криму в 2006 році, написання доповіді "Укрепление российско-украинской дружбы", отримання нагороди від дому Романових, членство у "Партії регіонів" та начебто підтримку "референдуму" в 2014 році та інше.  

За словамі Лієва, інформація про начебто блокування ним маяків у 2006 році - це зразок чорного піару конкурентів на виборах, яка без перевірки на достовірність поширилася мережею і є відвертою брехнею. 

Щодо підтримки "референдуму" Лієв зазначив, що він 27 лютого прибув із закордонного стажування та вимагав розширення прав кримчан, але в межах України. Але коли 4 березня було заявлено про приєднання до Росії, вже 5 березня Лієв виїхав до України і був оголошений окупантами персоною "нон грата" на півострові. 

Лієв підкреслив, що у 2014 році він створив "Кримську правозахисну групу", яка надала допомогу 2 тисячам кримських переселенців, також брав участь у розробці "Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території АР Крим та м. Севастополь", а також протягом 7 років у чкості свідка надає свідчення прокуратурі АР Крим щодо притягнення до відповідальності зрадників з Кримського півострова. 

 Перед заняттям посади Лієв надавав Міноборони пояснення щодо власної біографії та пройшов поліграф СБУ 01

Перед заняттям посади Лієв надавав Міноборони пояснення щодо власної біографії та пройшов поліграф СБУ 02


Перед заняттям посади Лієв надавав Міноборони пояснення щодо власної біографії та пройшов поліграф СБУ 03
Перед заняттям посади Лієв надавав Міноборони пояснення щодо власної біографії та пройшов поліграф СБУ 04

Також Міноборони провело перевірку на поліграфі Олександра Лієва. Є запит державного секретаря Міноборони Костянина Ващенка щодо проведення перевірки на поліграфі Олесандра Лієва

Перед заняттям посади Лієв надавав Міноборони пояснення щодо власної біографії та пройшов поліграф СБУ 05

Також є відповідне розпорядження міністра Олесія Резнікова до керівника СБУ із проханням провести дослідження на поліграфі

Перед заняттям посади Лієв надавав Міноборони пояснення щодо власної біографії та пройшов поліграф СБУ 06

Також у розпорядженні Цензор.НЕТ є завдання, які ставилися перед перевіркою на поліграфі, а також перелік окремих запитань, які ставилися О.Лієву під час проведення психофізіологічного дослідження

Перед заняттям посади Лієв надавав Міноборони пояснення щодо власної біографії та пройшов поліграф СБУ 07

Перед заняттям посади Лієв надавав Міноборони пояснення щодо власної біографії та пройшов поліграф СБУ 08





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Топ коментарі

  • Garry Grant
    Опять дурака включили? *****,ну необучаемые и всё тут. Будет же ещё больше шумихи вокруг этого деятеля,долбо@бы. Тем более с такими отмазками уровня ясельной группы🤦
  • Светлана Науменко
    Интересно, что из Интернета его пророссийское и регионаловское прошлое, а также коррупционные деяния, все подчищено - похоже ФСБ прислало своим друзьям из зеленой власти свою приготовленную консерву
    Что говорят о нем проукраинскские крымчане и волонтеры
    https://www.youtube.com/watch?v=Z4JpywgfLF8&t=5s
  • MrStepanovM
    Когда говорят о полиграфе я все время вспоминаю рекламу болгарской валерьянки: це не я...
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