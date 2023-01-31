Перед заняттям посади Лієв надавав Міноборони пояснення щодо власної біографії та пройшов поліграф СБУ. ДОКУМЕНТ

У мережі 31 січня 2023 року з’явилась інформація про те, що чиновник Міноборони Олександр Лієв підтримував "референдум" у 2014 році в Криму та закликав "почути Крим". Міноборони надало свої пояснення щодо призначення Олександра Лієва на роботу до оборонного міністерства.

Цензор.НЕТ отримав відповідні документи Міноборони щодо призначення Олександра Лієва на посаду.

Перед початком роботи в Міноборони Олександр Лієв надав відповіді на всі закиди, які офіційно зареєстровані у Міноборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лієв, який з літа відповідає за збройні контракти Міноборони, блокував доступ ЗСУ до наших маяків, закликав "почути Крим" і підтримував "референдум", - Шабунін

Зокрема, він детально відповів на всі висунені щодо нього звинувачення у 9 пунктах, в тому числі щодо блокування маяків у Криму в 2006 році, написання доповіді "Укрепление российско-украинской дружбы", отримання нагороди від дому Романових, членство у "Партії регіонів" та начебто підтримку "референдуму" в 2014 році та інше.

За словамі Лієва, інформація про начебто блокування ним маяків у 2006 році - це зразок чорного піару конкурентів на виборах, яка без перевірки на достовірність поширилася мережею і є відвертою брехнею.

Щодо підтримки "референдуму" Лієв зазначив, що він 27 лютого прибув із закордонного стажування та вимагав розширення прав кримчан, але в межах України. Але коли 4 березня було заявлено про приєднання до Росії, вже 5 березня Лієв виїхав до України і був оголошений окупантами персоною "нон грата" на півострові.

Лієв підкреслив, що у 2014 році він створив "Кримську правозахисну групу", яка надала допомогу 2 тисячам кримських переселенців, також брав участь у розробці "Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території АР Крим та м. Севастополь", а також протягом 7 років у чкості свідка надає свідчення прокуратурі АР Крим щодо притягнення до відповідальності зрадників з Кримського півострова.







Також Міноборони провело перевірку на поліграфі Олександра Лієва. Є запит державного секретаря Міноборони Костянина Ващенка щодо проведення перевірки на поліграфі Олесандра Лієва

Також є відповідне розпорядження міністра Олесія Резнікова до керівника СБУ із проханням провести дослідження на поліграфі

Також у розпорядженні Цензор.НЕТ є завдання, які ставилися перед перевіркою на поліграфі, а також перелік окремих запитань, які ставилися О.Лієву під час проведення психофізіологічного дослідження















