Перед заняттям посади Лієв надавав Міноборони пояснення щодо власної біографії та пройшов поліграф СБУ. ДОКУМЕНТ
Цензор.НЕТ отримав відповідні документи Міноборони щодо призначення Олександра Лієва на посаду.
Перед початком роботи в Міноборони Олександр Лієв надав відповіді на всі закиди, які офіційно зареєстровані у Міноборони.
Зокрема, він детально відповів на всі висунені щодо нього звинувачення у 9 пунктах, в тому числі щодо блокування маяків у Криму в 2006 році, написання доповіді "Укрепление российско-украинской дружбы", отримання нагороди від дому Романових, членство у "Партії регіонів" та начебто підтримку "референдуму" в 2014 році та інше.
За словамі Лієва, інформація про начебто блокування ним маяків у 2006 році - це зразок чорного піару конкурентів на виборах, яка без перевірки на достовірність поширилася мережею і є відвертою брехнею.
Щодо підтримки "референдуму" Лієв зазначив, що він 27 лютого прибув із закордонного стажування та вимагав розширення прав кримчан, але в межах України. Але коли 4 березня було заявлено про приєднання до Росії, вже 5 березня Лієв виїхав до України і був оголошений окупантами персоною "нон грата" на півострові.
Лієв підкреслив, що у 2014 році він створив "Кримську правозахисну групу", яка надала допомогу 2 тисячам кримських переселенців, також брав участь у розробці "Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території АР Крим та м. Севастополь", а також протягом 7 років у чкості свідка надає свідчення прокуратурі АР Крим щодо притягнення до відповідальності зрадників з Кримського півострова.
Також Міноборони провело перевірку на поліграфі Олександра Лієва. Є запит державного секретаря Міноборони Костянина Ващенка щодо проведення перевірки на поліграфі Олесандра Лієва
Також є відповідне розпорядження міністра Олесія Резнікова до керівника СБУ із проханням провести дослідження на поліграфі
Також у розпорядженні Цензор.НЕТ є завдання, які ставилися перед перевіркою на поліграфі, а також перелік окремих запитань, які ставилися О.Лієву під час проведення психофізіологічного дослідження