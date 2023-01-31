Стефанчук і Макрон обговорили постачання Францією озброєнь для ЗСУ. ФОТО
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку голови ВР у фейсбуці.
"Подякував передусім за рішення про посилення України передовими системами ППО, а також надання танків і бронетранспортерів. Саме це дало поштовх для інших держав зробити аналогічні кроки.
Дуже багато говорили про зброю. Зброю для України! Для нас важливо отримати сучасні види озброєння, які дадуть можливість Україні перемогти у цій війні. Окреслив потреби наших ЗСУ", - повідомив Стефанчук.
Як запевнив Макрон, якщо Франція обіцяє допомогу - вона її надає, а між анонсом і наданням зброї минає небагато часу, додав спікер Ради.
Співрозмовники також обговорили "формулу миру" президента Зеленського та питаня справедливих репарацій від РФ. "В цьому питанні Франція солідарна з Україною", - зазначив Стефанчук.