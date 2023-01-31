Стефанчук і Макрон обговорили постачання Францією озброєнь для ЗСУ. ФОТО

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час візиту до Парижу провів зустрічі із президентом Франції Емманюелем Макроном.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку голови ВР у фейсбуці.

"Подякував передусім за рішення про посилення України передовими системами ППО, а також надання танків і бронетранспортерів. Саме це дало поштовх для інших держав зробити аналогічні кроки.

Дуже багато говорили про зброю. Зброю для України! Для нас важливо отримати сучасні види озброєння, які дадуть можливість Україні перемогти у цій війні. Окреслив потреби наших ЗСУ", - повідомив Стефанчук.

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Як запевнив Макрон, якщо Франція обіцяє допомогу - вона її надає, а між анонсом і наданням зброї минає небагато часу, додав спікер Ради.

Співрозмовники також обговорили "формулу миру" президента Зеленського та питаня справедливих репарацій від РФ. "В цьому питанні Франція солідарна з Україною", - зазначив Стефанчук.

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