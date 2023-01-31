Окупанти обстріляли два райони Дніпропетровської області, пошкоджені електромережі, - облрада . ФОТО

У вівторок, 31 січня, російські військові атакували два райони у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожих обстрілів було пошкоджено лінію електропередач.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

"День частих повітряних тривог. Для Дніпропетровської області він минув без ракетних ударів, втім, все одно неспокійно: два райони області зазнали артилерійських обстрілів", - йдеться у повідомленні.

Лукашук продовжив: "Близько опівдня армія рф вгатила з важкої артилерії по Марганецькій громаді на Нікопольщині. Як наслідок – понівечено будівлю приватного підприємства та електромережі. Люди неушкоджені. Надвечір росіяни обстріляли Мирівську ТГ. Інформація щодо наслідків наразі уточнюється.

Синельниківський район також потрапив під ворожий вогонь: там окупанти вдарили по території Великомихайлівської громади. Перебили лінії електропередач, через що понад три сотні родин залишились без світла.

На щастя, минулося без постраждалих. В інших районах Дніпропетровщини було тихо".

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