Нa вiйнi з pociйcькими oкупaнтaми зaгинув Apтуp Бaтiй – cин гoлoви пpaвлiння "Дoнецькoблгaзу" Вaдимa Бaтiя. Воїн загинув у найгарячішій точці фронту - у с. Богданівка під містом Бахмут.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Донецькоблгазу.

"В боях за Батьківщину загинув син Голови правління Вадима Батія - Артур.

Юнак був справжнім Героєм, який під час повномасштабної війни пішов на захист нашої України-неньки. Воїн відзначився мужністю та хоробрістю на полі бою!

Артур загинув у найгарячішій точці фронту - під містом Бахмут, в с. Богданівка.

Ця втрата стала великим горем для його родини, друзів та всіх нас. Його служіння за нашу свободу назавжди залишиться в пам’яті!" - йдеться в повідомленні.

Cпiвpoбiтники кoмпaнiї виcлoвили щиpi cпiвчуття piдним тa близьким зaгиблoгo.

Бaтькo укpaїнcькoгo зaxиcникa пoвiдoмляв, щo пoxopoн Apтуpa Бaтiя пpизнaчений нa 30 беpезня.

Як повідомили у ВО "Свобода" Кропивниччина, Артур Батій був бійцем Легіону Свободи.

"Вчора, 30 березня, на Новомиргородщині попрощалися із побратимом, бійцем Легіону Свободи Артуром Батієм. Артур - син очільника Новоукраїнської районної "Свободи" Вадима Батія. Без вагань пішов боронити країну, служив у 57-й бригаді і до кінця виконував свій святий обов'язок - бути захисником рідної землі. Загинув у селі Богданівка, поблизу Бахмута", - йдеться в повідомленні.









