Окупанти вже не ховають свою військову техніку на Запорізькій АЕС, - "Енергоатом". ФОТОрепортаж

Російські загарбники, не ховаючись, виставили свою військову техніку поруч з енергоблоками ЗАЕС.

Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом", інформує Цензор.НЕТ

"На найбільшому атомному об’єкті Європи вони майже демонстративно виставили броньовані машини, вантажівки, БТРи просто поруч з енергоблоками. Абсолютно не хвилюючись, що це зафіксують Генеральний директор та експерти Міжнародного агентства з атомної енергії", - йдеться в повідомленні.

Представникам МАГАТЕ окупанти свій безсоромний "перфоманс" мотивували необхідністю захищати ЗАЕС "від українських ДРГ", які нібито робили вже безліч спроб мало не підірвати станцію.

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