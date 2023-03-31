Король Чарльз відвідав центр для українських біженців у Берліні. ФОТО
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Король Великої Британії Чарльз ІІІ відвідав центр прийняття українських біженців у колишньому берлінському аеропорту Тегель.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.
У центрі монарх поспілкувався з біженцями та працівниками, а також оглянув приміщення.
Разом з королем були федеральний президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр і бургомістр Берліна Франциска Гіффай, які також поспілкувалися з біженцями.
Німеччина прийняла понад 1,1 млн українських шукачів притулку внаслідок війни.