Король Чарльз відвідав центр для українських біженців у Берліні. ФОТО

Король Великої Британії Чарльз ІІІ відвідав центр прийняття українських біженців у колишньому берлінському аеропорту Тегель.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.

У центрі монарх поспілкувався з біженцями та працівниками, а також оглянув приміщення.

Разом з королем були федеральний президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр і бургомістр Берліна Франциска Гіффай, які також поспілкувалися з біженцями.

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Німеччина прийняла понад 1,1 млн українських шукачів притулку внаслідок війни.



