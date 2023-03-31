Новини Фото

Король Чарльз відвідав центр для українських біженців у Берліні. ФОТО

3 36816
Король Великої Британії Чарльз ІІІ відвідав центр прийняття українських біженців у колишньому берлінському аеропорту Тегель.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.

У центрі монарх поспілкувався з біженцями та працівниками, а також оглянув приміщення.

Разом з королем були федеральний президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр і бургомістр Берліна Франциска Гіффай, які також поспілкувалися з біженцями.

Читайте: Король Чарльз ІІІ: Війна Росії проти України загрожує безпеці всієї Європи

Німеччина прийняла понад 1,1 млн українських шукачів притулку внаслідок війни.

Король Чарльз відвідав центр для українських біженців у Берліні 01
Король Чарльз відвідав центр для українських біженців у Берліні 02

Топ коментарі

  • Ziu Zou
    Хороший король, не то что то чмо ходящее в чемодан что сцарь бункерный
  • MrStepanovM
    чому незнайомцю ярлики ліпиш, як типовий москаль? Мій брат живе в Німеччині понад 25 років, розмовляє російською, але дуже проукраїнській в оточенні путінської вати. То по твоєму він теж "уйо..."? Соромно за тих псевдо патріотів з загадковими ніками як ти. Тим більш не перший раз вкидом лайна відзначуєшся
  • Super Gut
    Такі кончені ухилянти як ти, якраз і позорять Україну.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини