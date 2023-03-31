Виставку російських злочинів в Україні відкриють біля ООН у Нью-Йорку. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 31 березня, за 100 метрів від будівлі ООН у Нью-Йорку відбудеться відкриття міжнародної виставки "Україна. Розп’яття. Трибунал". Вона присвячена злочинам Росії в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Виставку відкриють у приміщенні 866 United Nations Plaza напередодні розгляду в ООН питання створення Міжнародного Трибуналу, який покарає Росію за злочини агресії.

На площі близько 2 000 квадратних метрів розміщено більш ніж 1000 експонатів, зібраних під час поїздок до щойно деокупованих територій, а також в інших місцях, де РФ тероризувала мирне населення.

Буде також представлено експонати злочинних дій РФ. Зокрема, серед експонатів, карта російської ДРГ з позначенням інфраструктурних об’єктів та місць розташування українських правоохоронних органів в місті Києві, яка мала сприяти захопленню столиці у перші дні широкомасштабного вторгнення. Ця карта свідчить про грунтовну підготовку РФ до нападу.

Двері з підвалу школи в с. Ягідне (Чернігівщина), де росіяни упродовж місяця утримували 360 осіб, включно з дітьми та літніми людьми. На дверях зображено календар, написаний від руки вуглем та два списки: кого розстріляли окупанти та хто від нестерпних умов збожеволів та помер.

Щоденник російського військовослужбовця-офіцера, в якому він описував особисті допити та знущання над цивільними. Офіцер розуміє свої нелюдські злочини, адже пише: "Історія назве наші дії другим "гітлеризмом" і влаштує черговий Нюрнберг".

Ікона, пошкоджена уламками від ворожих обстрілів з храму св. Димитрія Ростовського в смт. Макарів на Київщині.

Пробитий кулею ноутбук Apple, який вбитий російський окупант вкрав в українській оселі та помістив як трофей у свій бронежилет замість броні.

Виставку організовано Національним музеєм історії України у Другій світовій війні та Фондом Богдана Губського "Україна 21 століття" за підтримки Офісу Президента.

Кураторами виставки є Юрій Савчук та художник Антон Логов.

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