Виставку російських злочинів в Україні відкриють біля ООН у Нью-Йорку. ФОТОрепортаж

Виставку російських злочинів в Україні відкриють біля ООН у Нью-Йорку. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Виставку відкриють у приміщенні 866 United Nations Plaza напередодні розгляду в ООН питання створення Міжнародного Трибуналу, який покарає Росію за злочини агресії.
На площі близько 2 000 квадратних метрів розміщено більш ніж 1000 експонатів, зібраних під час поїздок до щойно деокупованих територій, а також в інших місцях, де РФ тероризувала мирне населення.
Буде також представлено експонати злочинних дій РФ. Зокрема, серед експонатів, карта російської ДРГ з позначенням інфраструктурних об’єктів та місць розташування українських правоохоронних органів в місті Києві, яка мала сприяти захопленню столиці у перші дні широкомасштабного вторгнення. Ця карта свідчить про грунтовну підготовку РФ до нападу.
Двері з підвалу школи в с. Ягідне (Чернігівщина), де росіяни упродовж місяця утримували 360 осіб, включно з дітьми та літніми людьми. На дверях зображено календар, написаний від руки вуглем та два списки: кого розстріляли окупанти та хто від нестерпних умов збожеволів та помер.
Щоденник російського військовослужбовця-офіцера, в якому він описував особисті допити та знущання над цивільними. Офіцер розуміє свої нелюдські злочини, адже пише: "Історія назве наші дії другим "гітлеризмом" і влаштує черговий Нюрнберг".
Ікона, пошкоджена уламками від ворожих обстрілів з храму св. Димитрія Ростовського в смт. Макарів на Київщині.
Пробитий кулею ноутбук Apple, який вбитий російський окупант вкрав в українській оселі та помістив як трофей у свій бронежилет замість броні.
Виставку організовано Національним музеєм історії України у Другій світовій війні та Фондом Богдана Губського "Україна 21 століття" за підтримки Офісу Президента.
Кураторами виставки є Юрій Савчук та художник Антон Логов.