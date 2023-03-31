Доба на Донеччині: окупанти били по Краматорську та Авдіївці, артобстріл Костянтинівки, - ОВА. ФОТОрепортаж

Російські загарбники завдали ударів по населених пунктах Донецької області по всій лінії фронту.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"По півночі росіяни завдали удару по Краматорську — пошкоджено 8 приватних будинків, без жертв.

На Донецькому напрямку зранку зафіксовано повітряні вибухи над Авдіївкою. Також місто зазнало танкового обстрілу — є пошкодження, але ніхто не постраждав. У Мар'їнській громаді під обстрілами Мар'їнка, Красногорівка та Новомихайлівка", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок ворожих обстрілів на Горлівському напрямку загинув 1 цивільний, у Бахмуті 5 осіб зазнали поранень.

"Костянтинівка зазнала двох артобстрілів — поранено 1 людину, пошкоджено держпідприємство та будівлю заводу. У Соледарській громаді відбувались обстріли Васюківки й Роздолівки", - йдеться в повідомленні.

На Лисичанському напрямку 4 снаряди влучили по Зарічному Лиманської громади.

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