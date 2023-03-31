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Доба на Донеччині: окупанти били по Краматорську та Авдіївці, артобстріл Костянтинівки, - ОВА. ФОТОрепортаж

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Російські загарбники завдали ударів по населених пунктах Донецької області по всій лінії фронту.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"По півночі росіяни завдали удару по Краматорську — пошкоджено 8 приватних будинків, без жертв.

На Донецькому напрямку зранку зафіксовано повітряні вибухи над Авдіївкою. Також місто зазнало танкового обстрілу — є пошкодження, але ніхто не постраждав. У Мар'їнській громаді під обстрілами Мар'їнка, Красногорівка та Новомихайлівка", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок ворожих обстрілів на Горлівському напрямку загинув 1 цивільний, у Бахмуті 5 осіб зазнали поранень.

"Костянтинівка зазнала двох артобстрілів — поранено 1 людину, пошкоджено держпідприємство та будівлю заводу. У Соледарській громаді відбувались обстріли Васюківки й Роздолівки", - йдеться в повідомленні. 

На Лисичанському напрямку 4 снаряди влучили по Зарічному Лиманської громади.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Минулої доби росіяни вбили 1 цивільного на Донеччині, 6 осіб зазнали поранень, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Доба на Донеччині: окупанти били по Краматорську та Авдіївці, артобстріл Костянтинівки, - ОВА 01
Доба на Донеччині: окупанти били по Краматорську та Авдіївці, артобстріл Костянтинівки, - ОВА 02
Доба на Донеччині: окупанти били по Краматорську та Авдіївці, артобстріл Костянтинівки, - ОВА 03
Доба на Донеччині: окупанти били по Краматорську та Авдіївці, артобстріл Костянтинівки, - ОВА 04
Доба на Донеччині: окупанти били по Краматорську та Авдіївці, артобстріл Костянтинівки, - ОВА 05
Доба на Донеччині: окупанти били по Краматорську та Авдіївці, артобстріл Костянтинівки, - ОВА 06
Доба на Донеччині: окупанти били по Краматорську та Авдіївці, артобстріл Костянтинівки, - ОВА 07
Доба на Донеччині: окупанти били по Краматорську та Авдіївці, артобстріл Костянтинівки, - ОВА 08
Доба на Донеччині: окупанти били по Краматорську та Авдіївці, артобстріл Костянтинівки, - ОВА 09

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