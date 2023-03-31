Доба на Донеччині: окупанти били по Краматорську та Авдіївці, артобстріл Костянтинівки, - ОВА. ФОТОрепортаж
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"По півночі росіяни завдали удару по Краматорську — пошкоджено 8 приватних будинків, без жертв.
На Донецькому напрямку зранку зафіксовано повітряні вибухи над Авдіївкою. Також місто зазнало танкового обстрілу — є пошкодження, але ніхто не постраждав. У Мар'їнській громаді під обстрілами Мар'їнка, Красногорівка та Новомихайлівка", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок ворожих обстрілів на Горлівському напрямку загинув 1 цивільний, у Бахмуті 5 осіб зазнали поранень.
"Костянтинівка зазнала двох артобстрілів — поранено 1 людину, пошкоджено держпідприємство та будівлю заводу. У Соледарській громаді відбувались обстріли Васюківки й Роздолівки", - йдеться в повідомленні.
На Лисичанському напрямку 4 снаряди влучили по Зарічному Лиманської громади.