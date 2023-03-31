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Наслідки ракетних ударів по Харкову та атаки шахедів по Ізюмщині, п’ять осіб зазнали поранення. ФОТОрепортаж

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30 березня російські окупанти завдали ракетних ударів по Новобаварському району м. Харкова. В ніч на 31 березня окупанти атакували БПЛА об’єкти критичної інфраструктури в Ізюмському районі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

30 березня близько 22:10 російські військові завдали ракетних ударів по Новобаварському району м. Харкова. Внаслідок обстрілу пошкоджено адміністративну будівлю державної установи: отримали поранення троє співробітників. Стан постраждалих легкий, всі відмовились від госпіталізації.

Зазнали руйнувань житлові будинки мешканців району. За попередніми даними, ворог обстріляв місто ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

В ніч на 31 березня окупанти атакували БПЛА об’єкти критичної інфраструктури в Ізюмському районі: є пошкодження. Зазнали  поранень двоє цивільних чоловіків.

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Наслідки ракетних ударів по Харкову та атаки шахедів по Ізюмщині, п’ять осіб зазнали поранення 01
Наслідки ракетних ударів по Харкову та атаки шахедів по Ізюмщині, п’ять осіб зазнали поранення 02
Наслідки ракетних ударів по Харкову та атаки шахедів по Ізюмщині, п’ять осіб зазнали поранення 03
Наслідки ракетних ударів по Харкову та атаки шахедів по Ізюмщині, п’ять осіб зазнали поранення 04
Наслідки ракетних ударів по Харкову та атаки шахедів по Ізюмщині, п’ять осіб зазнали поранення 05
Наслідки ракетних ударів по Харкову та атаки шахедів по Ізюмщині, п’ять осіб зазнали поранення 06
Наслідки ракетних ударів по Харкову та атаки шахедів по Ізюмщині, п’ять осіб зазнали поранення 07
Наслідки ракетних ударів по Харкову та атаки шахедів по Ізюмщині, п’ять осіб зазнали поранення 08
Наслідки ракетних ударів по Харкову та атаки шахедів по Ізюмщині, п’ять осіб зазнали поранення 09
Наслідки ракетних ударів по Харкову та атаки шахедів по Ізюмщині, п’ять осіб зазнали поранення 10

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