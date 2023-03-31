Наслідки ракетних ударів по Харкову та атаки шахедів по Ізюмщині, п’ять осіб зазнали поранення. ФОТОрепортаж

30 березня російські окупанти завдали ракетних ударів по Новобаварському району м. Харкова. В ніч на 31 березня окупанти атакували БПЛА об’єкти критичної інфраструктури в Ізюмському районі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

30 березня близько 22:10 російські військові завдали ракетних ударів по Новобаварському району м. Харкова. Внаслідок обстрілу пошкоджено адміністративну будівлю державної установи: отримали поранення троє співробітників. Стан постраждалих легкий, всі відмовились від госпіталізації.



Зазнали руйнувань житлові будинки мешканців району. За попередніми даними, ворог обстріляв місто ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

В ніч на 31 березня окупанти атакували БПЛА об’єкти критичної інфраструктури в Ізюмському районі: є пошкодження. Зазнали поранень двоє цивільних чоловіків.

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