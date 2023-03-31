Унаслідок обстрілу Запорізького району спалахнула пожежа в приватному будинку, пошкоджено дитячий садочок, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Рятувальники ліквідували наслідки ворожого обстрілу в Запорізькому районі, здійсненого окупантами 31 березня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм ГУ ДСНС України у Запорізькій області.
"31 березня ворог здійснив обстріл одного з населених пунктів Запорізького району. В результаті якого сталося загоряння приватного житлового будинку на площі 80 кв. м, частково пошкоджені дитячий садочок, два будинки та фасади і вікна у поряд розташованих будівлях.
Жертв та постраждалих немає. Співробітники ДСНС викликали швидку допомогу для вагітної, яка знаходилась у стресовому стані", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, рятувальники оперативно ліквідували займання та провели розбір конструкцій і окремих елементів. На ліквідацію наслідків від ГУ ДСНС залучалося 40 рятувальників особового складу та 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки.