Унаслідок обстрілу Запорізького району спалахнула пожежа в приватному будинку, пошкоджено дитячий садочок, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Рятувальники ліквідували наслідки ворожого обстрілу в Запорізькому районі, здійсненого окупантами 31 березня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм ГУ ДСНС України у Запорізькій області.

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"31 березня ворог здійснив обстріл одного з населених пунктів Запорізького району. В результаті якого сталося загоряння приватного житлового будинку на площі 80 кв. м, частково пошкоджені дитячий садочок, два будинки та фасади і вікна у поряд розташованих будівлях.



Жертв та постраждалих немає. Співробітники ДСНС викликали швидку допомогу для вагітної, яка знаходилась у стресовому стані", - йдеться в повідомленні.



Як зазначається, рятувальники оперативно ліквідували займання та провели розбір конструкцій і окремих елементів. На ліквідацію наслідків від ГУ ДСНС залучалося 40 рятувальників особового складу та 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

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