Передавав ворогу дані про військовий аеродром: СБУ затримала зрадника у Кіровоградській області. ФОТОрепортаж

Чергового агента ФСБ у Кіровоградській області викрила контррозвідка СБУ. Місцевий мешканець передавав ворогу інформацію про військові аеродроми та залізничні маршрути переправлення зброї та боєприпасів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал СБУ.

"Після 24 лютого минулого року агресор дистанційно залучив чоловіка до негласної співпраці проти України. За вказівками ворога він збирав розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території регіону", - йдеться в повідомленні.

Насамперед російський агент намагався виявити військові аеродроми та залізничні маршрути переправлення зброї й боєприпасів українських військ у прифронтові райони. У тому числі за завданням кураторів він шукав аеродром, де випробовують безпілотні літальні апарати.

Для цього зрадник об’їжджав місцевість та здійснював фото- і відеофіксацію об’єктів. Особливу увагу звертав на рух залізничного транспорту.

Отримані відомості він намагався передати до ФСБ через месенджер Телеграм. Розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки та проведення прицільних ракетних ударів по регіону.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Одещині затримано агента ФСБ, який наводив російські ракети на місцеві електропідстанції, - СБУ. ФОТОрепортаж

Однак контррозвідники СБУ своєчасно викрили зловмисника і затримали під час виконання ним розвідувального завдання. У затриманого вилучено телефон, який він використовував для конспіративної комунікації з агресором.

На підставі забраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу – тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.







