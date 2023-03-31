У Дніпрі нейтралізовано злочинне угруповання, яке викрадало людей, - СБУ. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
"До складу банди входило 10 осіб, більшість з яких неодноразово притягувались до відповідальності за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.
Зловмисники спеціалізувались на розбійних нападах та вимаганні грошей з громадян, у тому числі представників малого і середнього бізнесу.
У разі відмови платити "данину" – погрожували фізичною розправою та знищенням приватного майна.
Для маскування злочинних дій фігуранти постійно змінювали автомобілі, використовували перуки, підроблені автономери та фальшиві посвідчення СБУ", - йдеться в повідомленні.
Співробітники Служби безпеки задокументували декілька фактів злочинної діяльності групи. Учасники банди викрали місцевого підприємця та примусово утримували його в орендованому приміщенні. Там потерпілого били і чинили психологічний тиск. Таким чином зловмисники отримали ключі від його приватної оселі.
Грабіжники винесли з квартири чоловіка готівку в іноземній валюті на загальну суму понад мільйон гривень.
"У ході багатоетапної спецоперації співробітники СБУ викрили злочинні плани угруповання і затримали п’ятьох його активних учасників при спробі ще одного викрадення людини.
Ще четверо фігурантів затримано під час слідчих дій за місцями їхнього проживання.
Встановлено, що лідером банди є місцевий кримінальник, який очікує покарання у місцевому СІЗО за розбій та грабежі. Саме він дистанційно керував угрупованням та "погоджував" перелік потенційних жертв зловмисників", - додали в СБУ.
Під час обшуків у фігурантів вилучено незареєстровану зброю та інші докази злочинної діяльності.
Наразі затриманим повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.