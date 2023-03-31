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У Дніпрі нейтралізовано злочинне угруповання, яке викрадало людей, - СБУ. ФОТОрепортаж

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У результаті спецоперації у Дніпрі нейтралізовано кримінальне угруповання, яке тероризувало мешканців регіону.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

"До складу банди входило 10 осіб, більшість з яких неодноразово притягувались до відповідальності за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

Зловмисники спеціалізувались на розбійних нападах та вимаганні грошей з громадян, у тому числі представників малого і середнього бізнесу.

У разі відмови платити "данину" – погрожували фізичною розправою та знищенням приватного майна.

Для маскування злочинних дій фігуранти постійно змінювали автомобілі, використовували перуки, підроблені автономери та фальшиві посвідчення СБУ", - йдеться в повідомленні.

Співробітники Служби безпеки задокументували декілька фактів злочинної діяльності групи. Учасники банди викрали місцевого підприємця та примусово утримували його в орендованому приміщенні. Там потерпілого били і чинили психологічний тиск. Таким чином зловмисники отримали ключі від його приватної оселі.

Грабіжники винесли з квартири чоловіка готівку в іноземній валюті на загальну суму понад мільйон гривень.

"У ході багатоетапної спецоперації співробітники СБУ викрили злочинні плани угруповання і затримали п’ятьох його активних учасників при спробі ще одного викрадення людини.

Ще четверо фігурантів затримано під час слідчих дій за місцями їхнього проживання.

Встановлено, що лідером банди є місцевий кримінальник, який очікує покарання у місцевому СІЗО за розбій та грабежі. Саме він дистанційно керував угрупованням та "погоджував" перелік потенційних жертв зловмисників", - додали в СБУ.

Під час обшуків у фігурантів вилучено незареєстровану зброю та інші докази злочинної діяльності.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.

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У Дніпрі нейтралізовано злочинне угруповання, яке викрадало людей, - СБУ 01
У Дніпрі нейтралізовано злочинне угруповання, яке викрадало людей, - СБУ 02
У Дніпрі нейтралізовано злочинне угруповання, яке викрадало людей, - СБУ 03
У Дніпрі нейтралізовано злочинне угруповання, яке викрадало людей, - СБУ 04
У Дніпрі нейтралізовано злочинне угруповання, яке викрадало людей, - СБУ 05
У Дніпрі нейтралізовано злочинне угруповання, яке викрадало людей, - СБУ 06
У Дніпрі нейтралізовано злочинне угруповання, яке викрадало людей, - СБУ 07
У Дніпрі нейтралізовано злочинне угруповання, яке викрадало людей, - СБУ 08
У Дніпрі нейтралізовано злочинне угруповання, яке викрадало людей, - СБУ 09
У Дніпрі нейтралізовано злочинне угруповання, яке викрадало людей, - СБУ 10

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Топ коментарі

  • Виктор Ле 97720435
    Дніпро дуже крімінальне місто. Може треба очільника УВС нормального поставити, щоб почистив всю кримінальну нечисть?
  • Serhiy Talatynnik
    Дайте я вгадаю діти гір?
  • Bohdanov Dmytro 5e660d78
    і відразу поліцейські почнуть працювати по закону? швидше мені подзвонить Тіна Кароль
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